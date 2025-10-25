Anzani sprona la Valsa: "Bisogna essere più furbi"

Lunedì non era in campo, gli sono stati preferiti Mati e Sanguinetti, ma Simone Anzani è sempre pronto a dar battaglia. "Pensando a crescere insieme" sottolinea il capitano della Valsa Group.

Anzani, cosa vi ha insegnato il match di Milano?

"Dobbiamo pensare prima alle cose positive: nei primi due set siamo partiti molto bene, abbiamo aggredito l’avversario. Poi ci siamo un po’ seduti, come si dice. Milano ha giocatori importanti, come l’opposto, che hanno cambiato l’inerzia della partita, noi invece non abbiamo sfruttato le occasioni. Tutti insegnamenti, punti da cui ripartire e provare a crescere".

Cosa ha visto di buono e meno buono?

"Di buono ho visto l’approccio, la gestione del cambiopalla di Tizi-Oualou, quello che invece non mi è piaciuto è la gestione della battuta. Troppi errori, soprattutto dal terzo set e ancora di più nel finale di quarto set. Dobbiamo essere più furbi".

Con così tanti errori non si può vincere?

"Si può vincere anche con 32 errori in battuta, nella pallavolo moderna se il cambiopalla avversario è fluido è difficile vincere. Siamo semplicemente calati dal terzo set".

E con Monza?

"Di sicuro vogliamo provare a mettere in atto ciò che non è andato lunedì scorso a Milano, tenendo la concentrazione e entusiasmando il pubblico".

L’avversario sarà comunque da non sottovalutare...

"Nel campionato italiano non si può sottovalutare nemmeno l’ultima in classifica, ricordo che lo scorso anno abbiamo perso a Grottazzolina e non solo".

Un gioco che insiste molto sul centro

"Tizi-Oualou è un palleggiatore che fa del gioco al centro della rete il suo punto di forza, ben venga per noi".

Lei fa parte della commissione atleti Fivb: cosa pensa del fatto che i club debbano aspettare così tanto per giocare? "Chi è arrivato dal Mondiale non è andato in vacanza, quindi la scelta di giocare al lunedì anziché alla domenica non ha cambiato nulla, penso che a volte si voglia essere troppo pignoli. Ne va dei club o dei tifosi".

Ad esempio i vostri?

"A Milano eravamo senza tifosi, mi hanno scritto che ovviamente per impegni lavorativi non potevano venire. Questa è l’ipocrisia del nostro sport, dico da anni che bisognerebbe riformulare il calendario estivo: per noi atleti è massacrante, vedete quanti infortuni in più ci sono? E per i club e gli sponsor non è giusto avere una finestra di campionati e coppa così breve".