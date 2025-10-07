Anzani "Tanti cambiamenti, serve pazienza"

Tornato da campione del mondo, con un enorme sorriso stampato sulla faccia, un giusto ricordo alla figura di Andrea Parenti dopo il torneo che portava il suo nome vinto da Modena ("l’ho conosciuto quando sono venuto qui, nel 2018, è stata una fortuna, una persona incredibilmente generosa") e poi la testa alla nuova stagione. Con l’entusiasmo della prima volta ma anche con consapevolezza. Simone Anzani ha riabbracciato Modena dopo l’estate azzurra, lo ha fatto indossando subito la fascia di capitano, sollevando al cielo un primo trofeo e assaggiando il campo nel memorial disputato nel weekend. Ora, a pochi giorni dall’inizio del campionato messo in calendario lunedì 20 ottobre a Milano, è pronto per calcare i campi di nuove sfide.

Anzani, cosa ne pensa di questa nuova squadra?

"Sono arrivato sotto la Ghirlandina soltanto venerdì scorso, sono ancora nella cosiddetta fase di osservazione. Però ho visto grande entusiasmo, tanta voglia di fare e di lavorare assieme ed è per questo che mi vedete con questo sorriso".

Intanto si è fatto un’idea di come sarà questa rosa, così cambiata rispetto alla scorsa stagione?

"Siamo davvero una squadra molto cambiata, in tanti ruoli: la nostra consapevolezza dovrà essere quella di avere la pazienza di saper affrontare un percorso lungo, sta a noi renderlo bello e toglierci qualche soddisfazione. Per arrivare in fondo conosco una sola strada, comunque".

Ovvero, quale?

"Quella del lavoro quotidiano dentro alle mura di questo palazzetto. Sono molto fiducioso però, perché in queste poche ore ho visto un bell’affiatamento". Avete iniziato con due vittorie nette con Cuneo e Verona al memorial Parenti. Che ne pensa?

"Le amichevoli pre-stagionali sono un bel punto di partenza, ma dicono ancora abbastanza poco sulle squadre: tante formazioni, la nostra compresa, sono insieme da poco, con alcuni giocatori davvero appena tornati dal mondiale o altri fermi ai box che devono ancora inserirsi (vedi Christenson e Keita per Verona, ndr). Però se l’inizio è questo, conto di continuare su questa strada perché mi sembra un bel modo per cominciare".

Questa Modena ha la panchina molto lunga, giusto?

"Se il riferimento è quello al torneo giocato a Modena, sì. I giocatori della rosa sono tutti ragazzi che hanno esperienza internazionale. Meno male che c’è questa scelta".