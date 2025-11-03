Ariete, cuore e carattere. Arrivano tre punti d’oro

L’Ariete vince e si scrolla di dosso sue settimane difficili. Il derby con Perullo Volley Livorno termina 3-1 (25-21; 23-25, 25-21; 25-17) e la squadra di Nuti ritrova carattere e pazienza. Tre punti che servivano come l’aria e che Prato ha conquistato da grande squadra.

Ariete ancora a ranghi ridotti e con Grucka e Fanelli in diagonale, Palandri e Mattei centrali, Saletti e Nesi di banda e Conticini libero. Sostanziale equilibrio nel primo parziale fino al 15-15, con qualche tentativo di fuga locale. Qui Nesi e compagne sono brave e resettare. Ancora fuga pratese (17-15) che diventa ancora più solida con Mattei e Saletti per il 21-19. Muro di Mattei per il 23, Saletti per il 24 e chiusura con errore ospite.

Nel secondo set parte meglio Livorno, questa volta anche dal punto di vista del punteggio (4-9). Prato fatica a ricevere e costruire gioco. Ariete sotto 6-11. Livorno prende fiducia (9-16), ma la squadra di Nuti non molla. Nel finale due gravi errori pratesi al servizio regalano il pari alle labroniche (23-25).

Nel terzo è ancora l’Ariete a ripartire meglio (7-5 e 10-8). Una palla dubbia, però, porta Prato a deconcentrarsi e Livorno sale sul 13-16. Capovolgimenti continui di punteggio. Dal 21-19 Prato non si guarda più indietro, la panchina di Livorno riceveva un giallo per proteste, ed il set termina 25-21.

Nel quarto set Ariete subito avanti (4-1 e 7-3). Prato sfrutta il nervosismo delle ospiti (10-5 e 16-9) e scappa sul 20-12, chiudendo il match.