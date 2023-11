Ariete, duello con Nottolini. Volley Prato ospita Firenze

In serie D femminile la capolista Ariete (foto) vuole continuare la marcia verso la promozione. Per mantenere l’imbattibilità la truppa guidata da coach Andrea Picchi dovrà fare risultato domani nella palestra Mav Autotrasporti Nottolini. L’appuntamento col fischio d’inizio è alle 17.30 alla palestra Smc Piaggia (arbitro Pagliaro). La Pallavolo Prato però non dovrà sottovalutare un Nottolini capace di portare finora sempre punti a casa, fatta eccezione per la gara contro la Cerretese. Questa la rosa dell’Ariete: Ricci, Massai, Torri, Oliverio, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. Spostandoci al maschile, in serie C regionale il Vintage Volley di Andrea Francesconi, archiviata la sconfitta con Cecina, affronta domani sera (ore 21, palazzetto di San Paolo, arbitro Bambusa) il Torretta Livorno che, da alcuni anni rappresenta una vera e propria fucina di talenti a cui attingono le squadre di categoria superiore della costa. I labronici nelle prime due uscite hanno battuto netto Pisa e hanno portato al quinto Fucecchio. Insomma, un’avversaria tosta contro cui servirà un Vintage più lucido e concreto rispetto alle prime uscite. Il Volley Prato domani alle 21.15 al Keynes ospiterà invece il Firenze Volley. Gara difficilissima contro una delle migliori squadre del girone. Un match che riporta a Prato tanti recenti ex visto che nelle fila di Firenze giocano Coletti, Nincheri, Trancucci, Mazzinghi e Barni.