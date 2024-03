Ariete, duello playoff. Oggi arriva Pratovecchio

Gara playoff al palazzetto di San Paolo questo pomeriggio, ore 17.30. Per il campionato di serie B2 femminile arriva in città Pratovecchio e, dopo Arezzo, giunge per l’Ariete un altro match di grande fascino e valore per la classifica. La vittoria con la capolista Ius ha restituito morale e certezze alla squadra di Nuti che adesso conta sull’aiuto del proprio pubblico per superare un altro ostacolo di rilievo. L’Arnopolis, targato Omag Active, arriva a questa sfida reduce dalla sconfitta casalinga al quinto contro Marsciano. Stia ha quindi gli stessi punti in classifica di Prato per uno scontro diretto che vale molto in chiave corsa playoff. Squadra esperta quella casentinese con alcuni nomi di rilievo che per l’occasione torneranno a calcare il terreno di San Paolo. Tra questi la grande ex, sponda Viva, Paola Ronconi, che svolge il ruolo di libero, e, in panchina, coach Roberto Latini.

Attenzione però alla forza offensiva di ragazze come Milli e Gaibotti ed ad una squadra complessivamente ben organizzata e ben messa in campo. Insomma, un altro big match per Prato che deve dimostrare, soprattutto a se stessa, di aver superato il momento più difficile. La rosa della Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.