Arno, il 2024 è senza vetta. Gruppo Lupi, trasferta no

L’Arno perde il primato nel campionato di B. I castelfranchesi, pur imponendosi per 3-2 a Grosseto, sono stati superati dai viterbesi del Tuscania, vittoriosi per 3-1 sulla Sestese. La penultima giornata d’andata, dopo la lunga sosta (quattro settimane) natalizia, ha visto il sorpasso dei laziali che, negli ultimi due turni, hanno sottratto quattro punti alla compagine di Mattioli. Questo quanto scaturito alla ripresa dell’attività agonistica, col calendario che proponeva una gara-trappola per i biancoverdi targati Toscana Garden. Mattioli temeva la trasferta in Maremma e, come lui, il presidente Volterrani, i quali avevano richiesto il massimo a capitan Da Prato e compagni. La squadra ha risposto seppur non al meglio delle sue possibilità, imponendosi al termine di una gara sofferta e logorante, per la forza dei locali. I grossetani erano passati a condurre per 2-0 (25-23 e 30-28) mettendo una seria ipoteca sulla gara. Tuttavia, la rabbiosa e determinata risposta di Nicotra e soci, ha permesso all’Arno di dar vita ad un grande recupero, fino alla vittoria finale. Il terzo set (20-25) ed il quarto (21-25) hanno introdotto ad un tie break al fulmicotone che i castelfranchesi si sono aggiudicati per 13-15. Indubbiamente, a fine gara, c’è stata soddisfazione per l’impresa ma, allo stesso tempo, un velo di delusione, ha pervaso l’ambiente per il sorpasso operato da Tuscania. Grosseto, conquistando un punto, ha mantenuto la terza posizione. Così la classifica in alto: Tuscania: 33, Arno 32, Grosseto 27. Sabato prossimo verrà disputata l’ultima giornata d’andata con l’Arno che riceverà Civita Castellana, altra squadra pericolosa, mentre Tuscania farà visita al Gruppo Lupi Pontedera. I biancocelesti di Marco Nuti faranno un regalino ai castelfranchesi? Difficile dirlo, soprattutto dopo la sconfitta ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, per 3-1. I romani sono stati formidabili in difesa chiudendo ogni varco a Frosini e compagni, scesi dal quarto al quinto posto nonostante una buona prestazione.

Marco Lepri