Arriva una Lube in grande forma. La Valsa è chiamata a un’impresa

È la squadra più in forma del momento, dopo la vittoria della Coppa Italia e il nettissimo successo sul campo di Piacenza. La Lube Civitanova che dopodomani farà visita alla Valsa Group è forse il cliente peggiore da trovare in un contesto nel quale i gialloblù hanno l’acqua alle caviglie e iniziano anche a guardarsi indietro, dopo essersi negati la possibilità di allargare l’orizzonte oltre il settimo posto.

Un match infarcito di ex, a partire dai due tecnici, Alberto Giuliani sulla panchina della Lube dal 2011 al 2015, Medei su quella di Modena nella stagione 2011-2012, per arrivare a Stankovic, vera e propria bandiera mai ammainata dei marchigiani, a Jacopo Massari, soprattutto Simone Anzani e Luciano De Cecco, ma anche Mattia Boninfante, regista giovanissimo che ha lasciato Modena alla fine della scorsa stagione, non senza qualche mugugno dei tifosi, soprattutto alla luce dei risultati di oggi.

Un match che conta soprattutto per Modena: La Lube infatti ormai veleggia sicura verso il terzo posto, con quattro lunghezze e una partita in più di Piacenza; Modena invece è ora ottava, stessi punti di Cisterna settima, sesto posto irraggiungibile ma nono sotto di soli due punti. In più la Lube è in totale fiducia anche grazie a una rosa che ha scoperto di essere intercambiabile, con Lagumdzija ottimamente sostituito da Nikolov nel ruolo di finto opposto quando necessario, Gargiulo il grande spolvero al centro, Loeppky in netta crescita.

"Prima della partita avevamo qualche dubbio – ha raccontato Giampaolo Medei all’indomani del nettissimo successo nello scontro diretto sul campo di Piacenza – perché le scorie del weekend di coppa si sentivano, abbiamo passato una settimana particolare dopo la vittoria di Coppa Italia. La fiducia e la convinzione però ci hanno portato a un grande risultato, abbiamo saputo recuperare anche quando eravamo in svantaggio. Ci teniamo ad arrivare il più in alto possibile in classifica e ovviamente i passi in avanti per il terzo posto passano anche da Modena". Gli ha fatto eco capitan Fabio Balaso, oggi il libero più forte del torneo: "Dovremo essere bravi a mantenere questa condizione e la continuità a partire dalla trasferta di Modena in avanti, per rimanere nella posizione di classifica che vogliamo".

Intanto oggi Boninfante e compagni verranno ricevuti dal sindaco di Civitanova Marche per una premiazione pubblica seguente alla recente conquista della Coppa Italia a Bologna. Tifosi. Saranno circa un centinaio quelli che saliranno da Civitanova Marche alla volta del PalaPanini. Come risponderà invece Modena a quella che ormai è una vera e propria ‘chiamata alle armi’?