Arriva Verona, la Sir carica: "Prendiamoci la semifinale"

di Alberto Aglietti

Sta scorrendo tranquilla la settimana di lavoro che porta all’appuntamento con gara-tre dei quarti di finale nella Superlega maschile. La situazione appare ottimale per la Sir Susa Vim Perugia che è in vantaggio di due partite contro Verona ma guai a pensare troppo presto che sia finita, serve conquistare tre vittorie. Alla vigilia parla il centrale siciliano Roberto Russo (nella foto): "Torniamo a giocare tra le mura amiche con il doppio vantaggio nella serie, ma con la consapevolezza che nei play-off tutto è sempre in gioco e che l’unica partita che conta è quella che bisogna giocare. Sicuramente Verona arriverà da noi con la voglia di allungare la serie e di ritornare a giocare nel proprio palazzetto, dovremo essere attenti, concentrati e determinati fin dal primo punto. Le prime due partite di questi quarti di finale hanno dimostrato che i nostri avversari hanno qualità tecniche e fisiche di primissimo livello. Sono sempre usciti meglio loro dai blocchi di partenza e sarà importante invertire questa tendenza. Ovviamente al Pala-Barton sappiamo che potremo contare sul sostegno dei nostri tifosi che spingono sempre forte alle nostre spalle". Le statistiche delle prime due partite dicono che il miglior realizzatore è stato lo schiacciatore polacco Kamil Semeniuk con 44 punti. Il migliore a muro è Simone Giannelli che ha messo insieme 8 punti, Roberto Russo vanta 5 ace totali.