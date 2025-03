Arti marziali. Sorrisi per il Judo Valdinievole Montecatini. Vitiello sfiora l’accesso al podio nel Trofeo Italia

Grossa soddisfazione per il judo pistoiese e in particolare per il Judo Valdinievole Montecatini. Autore di un’ottima prova, il giovanissimo Michele Vitiello ha sfiorato il podio della categoria Esordienti A e B nella prestigiosa gara nazionale Trofeo Italia. Competizione tricolore che si è tenuta a Pescara, in Abruzzo, e che ha visto la partecipazione di ben 629 judoka provenienti da 206 società dello Stivale. Tanto per rendersi conto delle difficoltà incontrate, soltanto nella categoria fino a chilogrammi 50, quella nella quale combatteva Vitiello, erano 57 gli iscritti. Nonostante abbia vinto, anche dominando, 4 incontri, il judoka della Valdinievole Montecatini, non ce l’ha fatta a salire sul podio, sfiorandolo. "Un risultato di grande valore – fa sapere il presidente del sodalizio termale, Marco Spinelli –, che inorgoglisce lui, i suoi familiari e tutti i componenti del club. Il Trofeo Italia rappresenta una delle principali gare italiane. Il Judo Valdinievole è la seconda volta in un anno che partecipa con i suoi allievi a competizioni nazionali: non è poco". Ora il calendario prevede prove sia regionali sia interregionali, che vedranno impegnati tutti gli atleti della compagine montecatinese. Ricordiamo che gli allenamenti del Judo Valdinievole Montecatini si svolgono alla palestra My Club di Ernesto Papa a Pieve a Nievole.

G. B.