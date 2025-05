Atlantide Brescia chiude la stagione senza bis in Supercoppa, addio di Tiberti

L’Atlantide Brescia ha chiuso la sua stagione mancando il bis in Supercoppa. Dopo esserci riuscita in Coppa Italia, la squadra di coach Zambonardi non ha saputo ripetersi nella finale di Supercoppa ed ha dovuto cedere a Cuneo, ripetendo, di fatto, la sconfitta che ha chiuso i play off di A2 con la promozione in Superlega dei piemontesi. In effetti nell’ultimo impegno stagionale i Tucani hanno disputato una prova incolore.

Al di là della cerimonia di premiazione dei padroni di casa, il dopopartita è stato incentrato sul passo di addio di Simone Tiberti, che ha deciso di dire basta alla pallavolo giocata: "Chiudo una lunga storia con i Tucani alla quale è mancata solo la ciliegina della promozione in Superlega inseguita soprattutto quest’anno – è stato il commento del palleggiatore classe 1980 –. Mi sarebbe piaciuto chiudere commentando un’altra gara e, invece, abbiamo mollato. C’è la gioia per avere finito una lunga carriera in un impianto che regala forti sensazioni come Cuneo, ma c’è anche la consapevolezza che mi mancheranno queste emozioni"".

"Purtroppo è svanito il grande sogno della Superlega – commenta invece l’allenatore Roberto Zambonardi –. Abbiamo comunque raggiunto tre finali e ci siamo confermati vincitori della Coppa Italia. Siamo un gruppo che ha sempre lottato sino in fondo".

Luca Marinoni