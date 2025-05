Atlantide Brescia vince la Coppa Italia e punta alla Supercoppa contro Cuneo

L’Atlantide Brescia è riuscita nell’impresa di vincere la Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Un trionfo meritato e voluto, che si è concretizzato in casa di una rivale di valore come Prata, ma che non ha placato la voglia di vincere dei Tucani, che ora sono decisi a concedere il bis pure in Supercoppa. L’appuntamento è fissato per sabato 17 alle 20 a Cuneo, in casa dei piemontesi che hanno strappato alla squadra di coach Zambonardi l’ambito posto che conduce in Superlega: "È stato bellissimo rivivere queste emozioni - ha raccontato Roberto Cominetti, mvp della finale di Coppa Italia - Siamo davvero soddisfatti di noi stessi perché ci siamo rialzati subito dopo la delusione della finale play off. Abbiamo affrontato la Coppa Italia giocando una buona pallavolo ed abbiamo ottenuto questa vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi che ci sono sempre vicini. Adesso affronteremo ancora una volta Cuneo in un’altra finale. Cercheremo di portare a casa anche la Supercoppa".

Una sfida che sarà davvero particolare per capitan Simone Tiberti, che ha deciso di porre fine alla sua lunga carriera (è un classe ‘80) e, quindi, giocherà la sua ultima gara ufficiale proprio nella finale di Supercoppa. Un elemento che è stato determinante in questi dieci anni per l’Atlantide e che, dopo avere sollevato la Coppa Italia, spera di poter fare altrettanto sabato a Cuneo con la Supercoppa: "Abbiamo in squadra tanti elementi che sanno come si gioca nei momenti importanti e lo hanno dimostrato nel quinto set a Prata di Pordenone". Un precedente da far fruttare nella sfida che vale quello che potrebbe essere il quarto trofeo in due anni per i Tucani e il miglior congedo possibile per un irriducibile capitano di mille battaglie come Simone Tiberti.

Luca Marinoni