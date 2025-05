Atlantide sfida Acicastello nei quarti di Coppa Italia: obiettivo semifinale

Ricaricare le batterie e dare tutto per cercare di conquistare per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia è il proposito con il quale alle 17.30 l’Atlantide inizierà il suo cammino nella competizione tricolore, ospitando Acicastello in una gara ad eliminazione diretta valida per i quarti di finale. Le contendenti rimaste in lizza per mettere in bacheca la Coppa Italia sono otto e il programma, oltre al duello tra Tucani e siciliani, prevede Cuneo-Fano, Prata-Siena e Macerata-Aversa. I quattro incontri dei quarti si giocano oggi in contemporanea e le vincenti approderanno alle semifinali che si disputeranno domenica 4 maggio, mentre sabato 10 è la data scelta per la finalissima che si giocherà in casa della squadra meglio classificata al termine della regular season.

Lo spirito che dovrà animare la formazione allenata da coach Zambonardi in questa nuova fase della stagione è indicato da capitan Tiberti: "Dobbiamo ripartire dopo l’amarezza per la finale persa. Abbiamo subito un’opportunità per riscattarci e per concentrarci su un’altra competizione ad eliminazione diretta. Con Acicastello dovremo prima di tutto riuscire ad essere lucidi e lasciarci alle spalle quello che è successo perché ci ha portato via tante energie nervose e fisiche. Vedo nella mia squadra l’ambizione e la fame giuste per provare a difendere la Coppa Italia davanti ai nostri bellissimi tifosi".

Le due compagini si ritrovano di fronte dopo la sfida dei quarti di finale dei play off. In quella circostanza si sono imposti Tiberti e compagni, ma la squadra di coach Montagnani, che non gioca gare ufficiali dallo scorso 13 aprile, ha avuto modo di mettere in mostra il suo indiscutibile potenziale. Una sfida impegnativa, dunque, ma dalla quale l’Atlantide può trarre energie ed entusiasmo per impreziosire il suo finale di stagione nonostante il mancato approdo in Superlega.

Luca Marinoni