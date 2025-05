Atlantide trionfa in Coppa Italia di Serie A2: vittoria al tie-break contro Prata di Pordenone

Una Atlantide dalla volontà ferrea conquista la Coppa Italia di Serie A2 per il secondo anno consecutivo. La squadra di coach Roberto Zambonardi mantiene nella sua bacheca il trofeo tricolore grazie all’emozionante vittoria al tie-break in casa di una rivale accreditata come Prata di Pordenone. Alla fine i Tucani possono festeggiare con un match da cardiopalma, che ha permesso a capitan Tiberti e compagni di sollevare nuovamente la Coppa Italia e di pregustare la rivincita con Cuneo in Supercoppa, sabato prossimo alle 20.30.

Per quel che riguarda la combattuta finale, Brescia allunga a metà del primo set, ma Prata reagisce nella seconda frazione di gioco e riporta la situazione in parità. Tutto da rifare, dunque, per i biancazzurri che, però, riescono a tornare in vantaggio grazie ad un terzo set di alto livello che vanifica l’inseguimento dei locali. I colpi di scena più avvincenti giungono nel quarto parziale. Dapprima l’Atlantide dà l’impressione di riuscire a chiudere la contesa, ma nel momento decisivo Prata reagisce e porta il match al quinto set. Un epilogo spettacolare, che Brescia riesce a far suo grazie a un dosato mix di esperienza, compattezza e qualità tecniche. La ricetta che consente all’Atlantide di brindare ancora in Coppa Italia.

TINET PRATA DI PORDENONE-GRUPPO CONSOLI SFERC 2-3 (19-25, 25-19, 19-25, 25-23, 11-15)

L.M.