Augusto Sazzi lascia Fos CVR per un'opportunità a Lugano

Augusto Sazzi, un po’ a sorpresa, non è più l’allenatore della Fos CVR, la formazione di Serie B2 che quest’anno è arrivata ai play-off promozione, disputati poi senza fortuna. Qualcuno potrebbe pensare ad una stagione negativa o comunque alla delusione finale, ma Sazzi, reggiano di 59 anni, spegne sul nascere ogni possibile illazione.

"Mi hanno fatto una proposta a cui non potevo dire di no. A questo punto sono stato costretto a ragionare di cuore e di testa. Con il cuore sarei volentieri rimasto al CVR dove ho trascorso due ottime stagioni. Abbiamo disputato un campionato al limite delle nostre possibilità e ai play-off abbiamo affrontato una squadra più forte di noi che poi è salita in B1. Dunque nessun rimpianto".

E con la testa? "Sull’altro piatto della bilancia c’era questo: contratto triennale ad ottime condizioni a Lugano. L’incarico è quello di coordinare l’attività giovanile dell’Academy del Lugano femminile, squadra che disputato il massimo campionato svizzero e di collaborare con la stessa squadra senior. Lugano è tra le prime squadre elvetiche, si parla italiano e il treno con l’alta velocità mi riporta a Reggio all’occorrenza in poco più di due ore".

Spieghiamo anche chi è Augusto Sazzi: laureato ISEF, ha anche il patentino di preparatore atletico FIPAV. Vanta quasi 40 anni di carriera professionale nel mondo della pallavolo e moltissimi titoli, soprattutto a livello giovanile, tra cui spiccano quelli di campione d’Italia under 14 e vice campione Under 16. Vincitore di Coppa Italia B1 e A2, una promozione in A2 e una promozione in A1. Già allenatore del Modena in A1, ha collaborato con le nazionali seniores di Germania, Olanda e Turchia.

"E per di più, se ci troviamo bene, c’è pure un’opzione di prolungamento di contratto – continua Sazzi – queste sono opportunità che non capitano tutti i giorni. Però sono contento di lasciare un CVR che punta ancora più in alto, visto che ci sono serie possibilità che salga comunque in B1". E sua figlia Lisa, palleggiatrice del CVR in questa stagione?

"E no, lei è grande e ha sempre fatto le sue scelte quindi dovrete chiedere a lei. Da parte mia, ovunque giochi, spero che si possa divertire e possa far valere le sue doti".

Il CVR, nell’annunciare l’interruzione del rapporto con Augusto Sazzi, comunica che a giorni sarà ufficializzato il nuovo tecnico.

Claudio Lavaggi