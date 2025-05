Axore Macerata conquista la finale del campionato regionale di Serie C

La Axore Macerata ha superato l’ostacolo Belvedere Ostrense al tie break (21-25; 25-21; 21-25; 25-22; 15-12) conquistando l’accesso alla finale del campionato regionale di Serie C. L’ultimo atto si giocherà il 24 maggio contro la vincente tra Montesi Pesaro e Yuasa Battery Grottazzolina.

"Siamo partiti molto tesi, il peso della gara si è fatto sentire. Gli errori individuali – spiega il tecnico Michele Caldarola – ci hanno limitato per lunghi tratti, ma nel quarto set è arrivata la svolta. Abbiamo messo da parte tecnica e tattica, con grinta, cuore e determinazione siamo riusciti a ribaltare una partita che si stava complicando. Il tie-break è stato forse l’unico momento in cui abbiamo giocato liberi mentalmente. Abbiamo vinto una semifinale playoff, e questo è ciò che conta: adesso vogliamo goderci questa finale, conquistata con fatica e impegno".

L’allenatore ha poi voluto dedicare parole di stima alla squadra che gli sta dando diverse soddisfazioni e agli avversari che si sono fatti valere nelle due partite: "I ragazzi si allenano con dedizione, danno sempre il massimo, ed è lì che si costruiscono le vittorie. Un plauso anche al Belvedere Ostrense: una squadra tosta, che non ha mai mollato e ci ha messo in difficoltà in entrambe le sfide".