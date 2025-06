Azzurri, riecco Sanguinetti. Ma Modena pare lontana

Sia pur in amichevole, Giovanni Sanguinetti è tornato in campo ed è tornato a farlo bene, coi suo numeri, quelli che hanno convinto Milano (e non solo) a fargli la corte per la prossima stagione. E dopo il 3-1 per l’Italia di De Giorgi contro il Canada ieri, alla vigilia della seconda pool di Vnl che si giocherà in Illinois e prima di un’altra amichevole col Canada oggi, Sanguinetti è anche tornato a parlare davanti ai microfoni: "La gara di oggi contro il Canada è stata un ottimo modo per non perdere il ritmo in vista della pool di Vnl a Chicago, soprattutto perché in questo momento sono arrivati nuovi giocatori con cui non ci siamo potuti allenare nelle ultime settimane. Sono felice anche perché oggi abbiamo avuto modo tutti di giocare, anche chi ha avuto meno spazio a Québec e quindi anche a livello personale ho trovato il mio spazio. Domani saremo di nuovo qui contro il Canada per continuare questo processo di avvicinamento alla seconda pool di Vnl, dove avremo sicuramente delle gare complesse. La partita? Oggi abbiamo sofferto un po’ la battuta del Canada e poi qualche imprecisione ci ha fatto perdere il primo set, ma non ci siamo scoraggiati e abbiamo subito trovato la forza di reagire e vincere". Da un punto di vista individuale, questa l’analisi: "Nella prima settimana ho avuto un po’ meno spazio di altri, ma sono sempre disponibile ogni qual volta il coach ne abbia bisogno. Oggi ho giocato due set e sono soddisfatto, sapendo che ci sono dei dettagli tecnici da migliorare". Il bottino di Sanguinetti è stato di 10 punti in due set, score di tutto rispetto che si affianca a quello di Luca Porro, 10 punti anche lui, l’altro modenese convocato da De Giorgi.

Il tutto mentre la sua cessione a un altro club non è stata ancora perfezionata: in questo senso però, l’avvicinamento con Milano che ha portato alla partenza di Barbanti proprio destinazione Allianz, potrebbe essere un mattone verso la chiusura del cerchio e il raggiungimento di un accordo tra il giocatore e i due club. Nella Vnl femminile invece oggi le azzurre di Velasco, Barbolini e Bettalico, giunte a sette successi su sette uscite, hanno sfidato la Cina a Hong Kong nell’ultimo match della seconda settimana di gare.