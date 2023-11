B maschile. Castelferretti in forma, schiantato Forlì

CASTELFERRETTI

3

FORLÌ

0

CASTELFERRETTI: Violini, Gaggiotti, Giaccaglia, Giuliani, Mancinelli, Mariotti, Pieroni, Pettinari G., Schiavoni, Mazzanti, Beni, Toccacieli, Marchetti (L1), Palazzesi (L2). All. Fabbietti-Sciati.

FORLI’: Mariella, Kunda N., Camprincoli, Pirini A., Fabbri, Balducci, Bonatesta, Camerani, Del Grosso, Rondoni, Soglia, Pirini M., Berti (L1), Pusceddu (L2). All. Kunda G. P.

Arbitri: Tosti-Sacrini.

Parziali: 25-12, 25-18, 30-28

Terza vittoria consecutiva per la Sabini che supera in tre set Forlì. Approccio devastante dei padroni di casa che infilano un break di 11-0 spiazzando un Forlì che esaurisce subito entrambi i timeout. Più equilibrato il secondo set fino a metà quando la Sabini sale nella correlazione muro-difesa e crea lo strappo per allungare e portarsi sul 2-0. La Querzoli si accende in attacco nel terzo set osando maggiormente anche dai nove metri (12-15). Ma la Sabini c’è. Salgono in cattedra Mancinelli e la coppia di centrali Giaccaglia-Mazzanti. La Sabini chiude a proprio favore ai vantaggi.