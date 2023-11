B maschile. Disastro Zephyr: è terzo il ko di fila. Ciriè vince facile

ZEPHYR

0

CIRIÉ

3

(19-25; 14-25; 25-27)

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Zaccaria 4, Poggio 11, Conti 2, Ruffo 6, Bottaini 4, Peripolli 12, Calcagnini 11, liberi Giannarelli e Vignali. All. Delvecchio.

CIRIÈ: Petrone, Amouah 19, Meleddu 9, Valente 1, Sancio, Bergoli 16, Gasperi 6, Mapelli, liberi Cocchia e Marietti. All. Salvi.

Arbitri: Pagliero e Carbone

SANTO STEFANO MAGRA – Settimana difficile per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che ha incassato tre sconfitte consecutive. Questa volta ad avere la meglio è stata la PvlCerealterra Ciriè che in tre set si è assicurata l’ottava fatica del campionato di volley maschile serie B. I rossoblù sono scesi al ’PalaConti’ con Zaccaria al palleggio e Poggio opposto, con Ruffo e Conti al centro, con Peripolli e Calcagnini schiacciatori e con liberi Vignali in difesa e Giannarelli in ricezione. Gli ospiti hanno risposto con Petrone in regia e Amoauh opposto, con Gasperi e Meleddu centrali, con Bergoli e Marello martelli e con Cocchia libero. Tutto fin troppo semplice per i torinesi che, ad eccezione del combattuto terzo parziale concluso sul filo di lana 25-27, hanno dimostrato un’evidente superiorità.

Ilaria Gallione