B maschile. La Querzoli maledice i vantaggi. Manca il 2-0 e perde il tie-break

Falsa partenza per la Querzoli. Priva di Bigarelli, Forlì cede alla Beach & Park Volley San Marino, corsara al Villa Romiti 2-3 (25-21, 23-25, 22-25, 25-15, 14-16). Primo set incanalato sui binari dell’equilibrio, poi Camerani (autore di 26 punti) e compagni piazzano l’allungo e gestiscono il vantaggio fino in fondo. Al cambio campo la Querzoli riparte di buona lena e comanda per gran parte del tempo, salvo poi incassare la rimonta del Titano che piazza lo strappo decisivo e pareggia i conti dei set. Rinfrancata, la Beach & Park Volley prende fiducia e scappa, vanificando ogni tentativo di riavvicinamento dei forlivesi. Ribaltata, la Querzoli ha un sussulto d’orgoglio e aggredisce il quarto parziale, fagocitato con uno scarto di dieci punti che non ammette repliche. Si va al tie-break, emozionante e sul filo del rasoio, che ai vantaggi sorride al Titano.

"È un risultato che lascia l’amaro in bocca – commenta Raffaele Casadei, direttore sportivo della Querzoli –, perché abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con un avversario di valore come San Marino. Ottima la reazione nel quarto set, segno che il carattere non manca. Purtroppo nel finale del secondo parziale e nel tie-break i dettagli hanno fatto la differenza a favore loro. Il punto conquistato è importante, ma l’obiettivo è trasformare queste prestazioni combattute in vittorie piene".

Tabellino: Mariella 6, Kunda ne, Bendi ne, Pirini 10, Pirazzoli (L), Graziani ne, Camerani 26, Massaro ne, D’Orlando 9, Peripolli 23, Soglia 7, Silvestroni. All.: Visani.

Marco Lombardi