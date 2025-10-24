B maschile. La Sabini lotta, ma . Ferrara è incontenibile
CASTELFERRETTI 1 FERRARA 3 Parziali: 14-25, 20-25, 25-20, 20-25 SABINI CASTELFERRETTI: Freddi, Gaggiotti, Violini, Reginelli, Giaccaglia, Giuliani, Schiaratura, Mariotti, Licitra, D’Angelo, Gasparroni, Cesarini N.,...
CASTELFERRETTI
1
FERRARA
3
Parziali: 14-25, 20-25, 25-20, 20-25
SABINI CASTELFERRETTI: Freddi, Gaggiotti, Violini, Reginelli, Giaccaglia, Giuliani, Schiaratura, Mariotti, Licitra, D’Angelo, Gasparroni, Cesarini N., Marchetti (L1), Giombini (L2). All. Silvestrini-Sciati.
CAVALLINO 4 TORRI FERRARA: Manià, D’Addio, Ciardo (K), Margutti, Bellia, Dosi, Reccavallo, Focosi, Rossetti, Ghidoni, Sanzogni, Dalmonte, Roboni (L1), Poli (L2). All. Dall’Olio-Nardin.
Arbitri: Zoffoli - Schio
Niente da fare per la Sabini, piegata in quattro set da una delle big del campionato, Ferrara di coach Dall’Olio. Non basta il caloroso pubblico alla squadra di SIlvestrini per conquistare i primi punti in campionato. A parte il primo set (padroni di casa poco incisivi al servizio e fallosi), i locali non sfigurano, mostrano segni di miglioramento, con Licitra su di giri, anche se nel quarto set pesa il cartellino rosso sventolato a quest’ultimo con una Sabini che si innervosisce, non trovando più la forza di reggere la maggior caratura tecnico fisica dell’avversario.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su