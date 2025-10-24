B maschile. Loreto, il servizio è da rivedere: 21 errori

LORETO

Parziali: 21-25, 25-22, 25-22, 25-17

PAOLONI : Sbaffo, Tobaldi 20, Gigli 7, Marconi 11, Lanciotti, Uguccioni 4, Baldoni, Persichini 5, Storani (L), Stella 4, Montecchiari (L), Giacomini, Carnevali 6. All. Bernetti.

NOVA VOLLEY LORETO: Vecchietti 6, Zazzarini 9, Campana 3, Torregiani 24, Sarzi Sartori 9, Ujkaj 7, Sassi 2, Magini 9, Dignani (L), Papa (L), Forconi, Sampaolesi. All. Iurisci

Arbitri: Mercuri e Marini

Prima sconfitta stagionale per Loreto che cade al Fontescodella. Partono bene gli ospiti, poi perdono il controllo del match complici vari errori (21 al servizio) e la crescita della difesa e del servizio di casa. In pari il numero dei muri: 9-9. Altalenante la prova degli schiacciatori. "Dobbiamo fare tesoro di questa partita – dice coach Iurisci –. Dal secondo set la Paoloni ha cominciato a servire molto bene e a difendere tanto. Questo ci ha innervosito e fatto perdere le nostre certezze". Ora Bologna, terza trasferta di fila, inedita. "Estremamente motivante per tutti affrontare giocatori mai fronteggiati prima".