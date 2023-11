B maschile. Loreto, mal di trasferta:. Macerata non scherza

3

LORETO

0

PAOLONI : Menchi 11, Tobaldi 15, Biagetti, Paoletti 8, Calistri, Uguccioni 9, Leoni (L), Persichini 10, Storani, Stella, Gentilucci 1, Montecchiari (L).

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 1, Conocchioli, Areni 6, Zazzarini, Campana 2, Torregiani 19, Alessandrini 12, Vecchietti, Mangiaterra 1, Massaccesi M. 6, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Iurisci.

Arbitri: Rossi e Audone.

Parziali: 25-22, 25-23, 25-15.

La prima trasferta stagionale non sorride a Loreto che esce sconfitta da Macerata in tre set. La formazione di Iurisci gioca alla pari con i padroni di casa per due set e mezzo, ma le occasioni sprecate, soprattutto nel secondo parziale quando Loreto conduce sempre le danze, pesano alla fine. Non bastano i 19 palloni messi a terra da capitan Torregiani. Loreto alza bandiera bianca in un terzo set dove la formazione ospite si ferma a quota quindici. La festa per Macerata può iniziare in un set, l’ultimo, senza storia.