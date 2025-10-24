B MASCHILE. Maratona al PalaBellini. Alla fine la spunta Osimo

3

RUBICONE

2

Parziali: 21-25 19-25 25-20 25-22 21-19

LA NEF RE SALMONE : Stella 19, Ferrini 14, Chiarini 10, Pizzichini 10, Carotti, 17, Cremascoli 1, Santini 6, Albanesi, Girometti, Gori (L), Magnanelli, Colaluca, Schiaroli. All. Giganti.

SAB GROUP RUBICONE: Mazzotti 19, Rossatti 23, Bellomo 22, Pascucci 4, Nori 4, , Morrone 8, Gherardi 2, Alessandri, Ferarro (L), Malual, Raffoni, Tenore, Sparvoli, Carlini. All. Mascetti

Arbitri: Totò e Santin

Il big match tra due favorite del girone D premia Osimo, che non sbaglia il debutto casalingo. La Nef si prende due punti nella prima al PalaBellini. La squadra di San Mauro Pascoli si arrende solo nel quinto parziale, al termine di una vera e propria maratona. Con i primi due set ad appannaggio dei romagnoli, prima della rimonta dei ragazzi di Giganti, premiati alla fine di un tiebreak quasi interminabile. Una prova di carattere e di squadra per gli osimani, capaci di reagire con grande determinazione alzando il livello soprattutto nel cambio palla e sbagliando meno nei momenti decisivi della sfida.