B maschile. Npsg non reagisce alle prime difficoltà. Il Sant’Anna passa

Npsg

1

Sant’Anna

3

(13-25; 25-19; 22-25; 22-25)

NPSG TRADING LOGISTIC: Mandoloni 4, Cormio 17, Louza 17, Lanzoni 11, Todaro 8, Moretti 5, Zoratti 1, Conoci , Materno, Bartolini, libero Briata. All. Parisi; vice Pala.

SANT’ANNA TOMCAR: Ponzo, Sangermano 13, Genovesio 21, Costa 7, Richieri 17, Arnaud 2, Stupenengo 2, Dorlando 1, Mellano 12, liberi Sansanelli e Ingegneri. All. Usai

Arbitri: Falaschi e Scialpi

LA SPEZIA – Una Trading Logistic poco reattiva ha incassato una brutta sconfitta contro la Sant’Anna Tomcar. L’inizio degli spezzini è stato pessimo, con il primo set chiuso con un pesantissimo 13-25. Nel secondo parziale la situazione si è, invece, ribaltata e i biancoblù hanno pareggiando i conti. La terza e quarta frazione di gara hanno messo in luce i limiti dei ragazzi di Parisi che, pur in vantaggio, hanno subito il ritorno dei torinesi, apparsi più grintosi e determinati. "La nostra squadra – spiega il responsabile scouting Senesi – non sa reagire nei momenti difficili. Finché le cose vanno bene tutto fila liscio, ma quando comincia a venire meno la continuità del gioco la sconfitta diventa l’unico risultato possibile".

Risultati: Malnate-Alba 3-0, Alto Canavese-Ciriè 3-2, Parella-Caronno 3-2, Ormezzano-Mozzate 2-3, Zephyr Mulattieri-Grafiche Amadeo 3-2.

Classifica: Malnate 17, Ciriè 13, Tomcar 12, Caronno 11, Alba 10, Alto Canavese 9, Parella 8, Zephyr Mulattieri 5, Saronno 5, Trading Logistic 5, Mozzate 4, Ormezzano 4, Grafiche Amadeo 2.

Ilaria Gallione

Nelle foto (di Massimo Pasquali): Cormio e Louza