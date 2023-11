B maschile. The Begin mette la quinta,. San Marino ko al tie break

SAN MARINO

2

ANCONA

3

SAN MARINO: Kiva, Frascio 25, Rondelli, Bernardi 11, Carigi 7, Gasperoni, Rizzi, Muccioli, Donini, Benvenuti 15, Ricci, Garattoni, Conti 3, Bacciocchi, Zonzini, Borghesi.

VOLLEY ANCONA: Durazzi 9, Giorgini, Larizza, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo 26, Tomassetti, Ferraro 13, Ferrini 22, Sansonetti, Santini 16. All. Della Lunga.

Parziali: 17-25, 17-25, 25-23, 27-25, 10-15.

Arbitri: Barabani e Bianchini.

Pokerissimo vincente per la The Begin Volley Ancona che firma la cinquina. Quinta vittoria su cinque gare per il sestetto di coach Dore Della Lunga che espugna il campo della Promopharma San Marino in cinque set. Faticando, sbuffando, ma la formazione dorica mantiene l’imbattibilità. Ottimo l’avvio dei dorici che impongono fin dall’inizio il proprio gioco guidati dal duo Ferrini-Fantauzzo ben coadiuvati da una squadra compatta che sbaglia pochissimo anche nel secondo set. La squadra di casa poi fa una grande rimonta rimandando tutto al set di spareggio dove la formazione di Della Lunga ha la meglio.