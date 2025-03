B1 donne: alle 18,30 al PalaLirone di Castel Maggiore è atteso in fanalino di coda Teramo. Fcredil: parte domani l’operazione riscatto. E coach Ghiselli ritrova anche Bongiovanni

Operazione riscatto. La Fcredil Bologna è reduce dal primo ko stagionale in trasferta, maturato a Ravenna, al tie break di una settimana fa. Interrotta una striscia di nove vittorie in altrettante precedenti gare giocate lontano dal PalaLirone, la squadra di coach Ghiselli cerca continuità tra le mura amiche: al palazzetto di Castel Maggiore domani, alle 18,30 arriverà la Rg Futura Teramo, fanalino di coda con 6 soli punti in carniere e che attende solo l’aritmetica della retrocessione in B2. L’avversaria di questa diciottesima giornata arriva all’appuntamento con una striscia aperta di 14 ko consecutivi: insomma, sulla carta la vittoria dovrebbe essere una formalità per la Fcredil, che nonostante l’ultimo stop ha mantenuto 4 punti di margine sulla seconda della classe e 8 sul quarto posto, primo escluso dai playoff.

In termini di classifica generale, Bologna dorme sonni tranquilli. Ma la capolista ha perso due delle ultime 4 partite giocate (con Padova in casa e a Ravenna), dopo aver perso appena due partite in tutto il girone di andata: cercasi reazione al momento di flessione a un mese dal momento clou della stagione.

Perché nella settimana che porterà alla Pasqua ci sarà la Final Four di Coppa Italia in Puglia e a maggio sarà tempo di playoff. La squadra, insomma, dovrà essere al top e ora non può esserlo. Camilla Bongiovanni è fuori da tre settimane a causa di un problema muscolare agli addominali, accusato proprio dopo una gara da 17 punti contro Padova. In quell’occasione, peraltro, Bongiovanni giocò anche in virtù del fatto che Taiani non era al top della forma.

Ha bisogno di ritrovare forze e giocatrici e continuità di lavoro in palestra con tutte le effettive la Fcredil. La buona notizia è che salvo sorprese Bongiovanni dovrebbe tornare a disposizione per la sfida con Teramo. Salvo problemi dell’ultimo minuto Bologna si appresta a tornare al completo per difendere il primato e riprendere la marcia verso Coppa Italia e playoff.

Le altre gare: Life 365 Forlì-Lasersoft Riccione, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Banca Annia Aduna Padova, Smapiù Arena Verona-Eagles Vergati Lissaro, Clementina 2020, Cortina Express Imoco, Volksbank Vicenza-Pieralisi Jesi, Angelini Cesena-Olimpia Teodora Ravenna.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 41; Volksbank Vicenza 37; Lasersoft Riccione 35; Angelini Cesena 33; Olimpia Teodora Ravenna, Banca Annia Aduna Padova 29; Cortina Express Imoco, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 28; Pieralisi Jesi 24; Smapiù Arena Verona 23; Life 365 Forlì 19; Clementina Castelbellino 14; Eagles Vergati Lissaro 11; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano