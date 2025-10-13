B1 donne, la formazione di Ghiselli deve ritrovare equilibrio e automatismi. Vtb: un esordio da dimenticare. Prima l’equilibrio, poi il crollo

Fantini Folcieri Ostiano 3Vtb DM Sistemi Group 0(25-19, 25-23, 25-15)

FANTINI FOLCIERI OSTIANO: D’Este 1, Vidi 13, Tresoldi 13, Comotti 8, Tosi 10, Zorzetto 2, Zampedri (L). Non entrate: Frosi, Bottarelli, Ghisolfi, Miglioli, Sbaraini, Casarotti. All. Magri.

DM SISTEMI GROUP BOLOGNA: Taiani 8, De Paoli 8, Fucka 8, Pinali 3, Neriotti 9, Saccani 5, Cavalli (L1); Giorgi 1, Carnevali. Non entrate: Sawa, Bongiovanni, Minelli (L2), Govoni, Dall’Olmo Casadio. All. Ghiselli.

Arbitri: Garbin e Nibali.

OSTIANO (Cremona)

Stecca la prima, la Dm Sistemi Group. A Ostiano, contro una formazione contro la quale Bologna ha vinto l’ultima semifinale di Coppa Italia di B1 femminile, parte con un ko alla prima uscita di campionato della nuova stagione.

Finisce in tre set, con un ko netto nel punteggio finale. Il divario appare più risicato nei primi due set, risolti in volata. Ma arriva il crollo nel terzo parziale, con un break di 12-3 delle padrone di casa e gli alti e bassi costano carissimi nei finali dei primi due set. Stecca pure l’attaccante Pinali, ferma a 3 punti e al 29 per cento in attacco. Ma è l’attacco in generale che non gira (26 per cento di squadra), pur a fronte di una ricezione migliore (60 per cento di positività per Bologna contro il 41), a dimostrazione che le ragazze di coach Ghiselli devono trovare nuovi riferimento nei momenti clou, specie dopo l’addio dell’opposta Tellaroli: la distribuzione è varia, come dimostra il tabellino, che racconta però come la regista Saccani, con 5 punti e 60 per cento in attacco, sia la migliore.

Che Bologna fosse attesa da una prima complicata è un dato. Che la fiducia non venga meno e che un esordio complesso fosse in preventivo lo raccontano le dichiarazioni della vigilia del tecnico Ghiselli.

"Non è detto che gli equilibri di inizio stagione siano gli stessi del finale", aveva dichiarato. Ma la prima è una lezione da apprendere in fretta: Forlì in casa e Cesena (quest’ultima terza in classifica nell’ultima stagione) in trasferta saranno i prossimi esami ed esigono risposte immediate, dato l’obiettivo di centrare uno dei primi tre posti che significa promozione in A3.

Le altre gare: Cr Transport Ripalta-Montesport 3-0, Fos Centro Volley Reggiano-Pediatrica Bindi Figline 0-3, Angelini Cesena-Campagnola 2-3, Life 365 Forlì-Olimpia Teodora Ravenna 1-3, Moma Anderlini Modena-Lasersoft Riccione 3-1, Pallavolo San Giorgio-Scandicci 3-1.

La classifica: Pediatrica Bindi Figline, Fantini Folcieri Ostiano, Tranposrt Ripalta, Olimpia Teodora Ravenna, San Giorgio, Moma Anderlini 3; Campagnola 2; Angelini Cesena 1; Lasersoft Riccione, Scandicci, Life 365 Forlì, Monsport, Vtb Dm Sistemi Group, Fos Centro Volley Reggiano 0.

Marcello Giordano