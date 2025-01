B1 donne: ore 18 sul campo del Riccione, terza forza del campionato. Rossoblù imbattute nell’assetto da trasferta. La Fcredil alla ricerca della settima meraviglia. Un’altra vittoria vale l’accesso alla final four

Fcredil a caccia della settima vittoria consecutiva in trasferta, per confermarsi imbattuta e perfetta lontana da casa e soprattutto per provare a blindare il primato e la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia nel campionato di B1 femminile di volley.

Le rossoblù tornano in campo dopo la sosta natalizia e saranno chiamate a offrire l’ennesima un’altra prova di forza, dopo quelle fornite a Castelfranco Veneto, Vicenza e Padova, nei precedenti scontri diretti disputati.

Lo sarà anche quello di questo pomeriggio: alle 18 Laporta e compagne saranno impegnate a Riccione, sul campo della terza della classe e i tre punti sono l’unica strada per assicurarsi di difendere il primato dal momento che Vicenza, seconda, è distante solo due lunghezze.

Le venete saranno impegnate domani a Castelfranco: non dovessero ottenere vittoria con bottino pieno, il primato sarebbe aritmetico con una giornata di anticipo rispetto alla fine del girone di andata e, con esso, anche la qualificazione all’atto finale di Coppa.

"Ci teniamo, sarebbe bello coronare il percorso di questa prima parte di stagione con il pass per la Coppa", spiega il tecnico rossoblù Fabio Ghiselli.

L’obiettivo intermedio, confermerebbe pure Bologna tra le favorite alla promozione in A2. La squadra è partita con i favori dei pronostici fin dall’estate, dopo la retrocessione e un mercato importante a conferma della volontà di riprendersi il secondo campionato nazionale.

"Dobbiamo pensare a noi stesse e migliorare alcuni aspetti del nostro gioco", aggiunge Ghiselli, che oltre alla Final Four lavora già in vista del momento clou della stagione: al di là del primato, Bologna ha già 7 punti di vantaggio sulla prima esclusa dalla corsa promozione: scontro diretto di Riccione e Coppa Italia, sono appuntamenti fondamentali per preparare il momento clou e le sfide che arriveranno a primavera.

Le altre gare: Pieralisi Jesi-Rg Stampa Futura Teramo, Life 365 Forlì-Clementina 2020 Castelbellino, Banca Annia Aduna Padova-Cortina Express Imoco, Eagles Vergati Lissaro-Olimpia Teodora Ravenna, Smapiù Arena Verona-Angelini Cesena, Azimut Giorgione Castelfranco Venento-Volksbank Vicenza.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 28; Volksbank Vicenza 26; Lasersoft Riccione 22; Banca Annia Aduna Padova, Angelini Cesena 21; Cortina Express Imoco, Pieralisi Jesi 18; Smapiù Arena Verona 17; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 15; Olimpia Teodora Ravenna 14; Life 365 Forlì, Clementina Castelbellino 9; Eagles Vergati Lissaro 7, Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano