B1 donne: ore 20,30 con il Fos Centro Reggiano. Vtb, caccia al tris. Ghiselli: "Bell’esame per crescere ancora»

Trovata continuità e la seconda vittoria consecutiva a Cesena, dopo quella casalinga con Forlì, la Dm Sistemi Group Volley Team Bologna si prepara a tornare sul parquet di casa del PalaLirone: alle 20,30, sotto con un altro derby, ospite la Fos Centro Volley Reggiano.

Tenere il passo e continuare a crescere è l’obiettivo della squadra di coach Fabio Ghiselli, a un punto dal terzo posto che significa promozione in A3 e intenzionata a rimanere attaccata al treno dell’alta classifica e a provare a sfruttare lo scontro diretto tra Ravenna e Ripalta per scalare la classifica, aspettando di vedere gli altri risultati e incroci di giornata. Ma sarà incrocio determinante anche quello con la formazione reggiana, a quota sei punti in classifica dopo tre giornate insieme proprio alle rossoblù e proprio come Bologna ha preso quota dopo il ko all’esordio battendo Riccione e le toscane della Pediatrica Bindi.

E’ scontro diretto e il tecnico Ghiselli invita a tenere alta la tensione e a proseguire il cammino di crescita.

"Con il Centro Reggiano ci aspetta un altra gara impegnativa, è squadra ostica. Nelle ultime settimane si sono notati cambiamenti a livello di attenzione, occhio, lucidità e interpretazione da parte della squadra e delle nostre protagoniste. Rispetto a un anno fa sono cambiate alcune interpreti e gli equilibri e stiamo trovando omogeneità e costanza. Ma bisogna insistere e crescere, perché le vittorie passano dal fare prima e meglio delle avversarie il nostro compito. Fos sarà un altro bell’esame all’interno di un percorso che è ancora lunghissimo".

Importante e cruciale, la prossima gara: come tutte, per chi vuole ambire a risultati di rilievo come la promozione. A dare fiducia è l’ultima vittoria con Cesena, che lascia pure indicazioni sui margini di miglioramento da sfruttare "Capitan Saccani sta garantendo equilibri, soluzioni e distribuzione. Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere". Ricominciando da stasera col Centro Volley Reggiano.

Le altre gare: Fantini Folcieri Ostiano-Angelini Cesena, Life 365 Forlì-Moma Anderlini Modena, Osgb Campagnola-Pallavolo San Giorgio, Olimpia Teodora Ravenna-Transport Ripalta, Scandicci Sdb-Montesport, Lasersoft Riccione-Pediatrice Bindi Figline Incisa.

La classifica: Olimpia Teodora Ravenna 9; Transport Ripalta, Osgb Campagnola, Pediatrica Bindi Figline Incisa 7; DM Sistemi Group Volley Team Bologna, Fos Centro Volley Reggiano 6; Fantini Folcieri Ostiano 4; San Giorgio, Sdb Scandicci, Life 365 Forlì, Moma Anderlini Modena, Montesport 3; Angelini Cesena, Lasersoft Riccione 1.

Marcello Giordano