B1 donne. Passo falso Ozzano. Mai in partita

Fatro Ozzano

0

Garlasco

3

(18-25, 23-25, 17-25)

FATRO : Monaco 6, Ferrari 8, Casini 14, Ndiaye 2, Pedrazzi 2, Guerra, Lia (L1), Pedretti (L2); Bondavalli 1, Pavani, Ghiberti. Non entrate: Coco e Carnevali. All. Turrini.

GARLASCO: Borelli 6, Gallina 14, Favaretto 12, Badini 3, Giroldi 2, Baggi 12, Angeleri (L1), Milanesi (L2). Non entrate: Galliano, Negri, Lombardi, De Martino, Ravarini. All. Mattioli.

Arbitri: Ciman e Barbieri.

Primo ko casalingo per la Fatro Ozzano, che per la prima volta in stagione non va a punti. Merito di Garlasco, che gira in attacco con un ottimo 40 per cento, demerito della Fatro, che non va oltre al 29 per cento e che perde così l’occasione di confermarsi al terzo posto che vale i playoff, scende al quarto posto, superata da Imola: non basta Casini, unica in doppia cifra, al termine di una gara che ha visto le padrone di casa in partita solo nel secondo set, perso in volata.

Le altre gare: Clai Imola-Pavia 3-0, Genova-Mosaico Ravenna 3-2, Campagnola-Gossolengo 1-3, Sassuolo-Modena 1-3, Rubiera-Vap Piacenza 3-0. Ha riposato: Forlì.

La classifica: Everest Miovolley Gossolengo e Giusto Spirito Rubiera 14; Clai Imola 11; Fatro Ozzano 10; Tirabassi & Vezzali 7; Rimont Progetti Genova, Garlasco 8; Bleuline Forlì 6; Materials Sassuolo 5; Modena 4; Mosaico Ravenna 3; Tecnilux Pavia, Vivi Energia Vap Piacenza 0.

m. g.