B1 femminile, girone d. Clementina cerca punti a Montespertoli

Il derby ha raccontato di una Pieralisi che si aggiudica il match in rimonta confermandosi al terzo posto. Non poteva concludersi meglio l’anno per Jesi visto il turno di riposo: tornerà in campo il 13 gennaio con la trasferta di Capannori. Passo indietro per la Clementina e che domani sera cercherà il riscatto.

B1 femminile (girone D), decima giornata. Capannori-Trevi 3-2, S.Lucia-Pontedera 2-3, Pomezia-Casal De’ Pazzi 1-3, Valdarno-Montespertoli 1-3, Castelfranco di Sotto-Cesena 3-0, Clementina-Jesi 1-3, ha riposato: Liberi e Forti Firenze.

Classifica: Castelfranco di Sotto 25; Cesena 22; Jesi 21; Casal De’ Pazzi 18; Clementina e Pomezia 15; Liberi e Forti Firenze 13; S.Lucia 11; Pontedera e Montespertoli 10; Trevi e Capannori 8; Valdarno 4.

Prossimo turno: Pontedera-Capannori, Casal De’ Pazzi-S.Lucia, Liberi e Forti Firenze-Pomezia, Montespertoli-Clementina (ore 21), Trevi-Castelfranco di Sotto, Cesena-Valdarno. Riposa: Jesi.