B1 femminile. Jesi torna al successo:. Valdarno è un osso duro

3

VALDARNO

2

PIERALISI : Quinteros, Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 11, Peretti 6, Castellucci 11, Marcelli n.e., Miecchi 3, Pomili 14, Milletti 10, Moretto 19, Marcelloni n.e. All. Sabbatini.

VALDARNINSIEME: Pezzatini, Brogi 1, Gabbrielli 5, Auretti 5, Arnetoli 3, Migliorini, Ori, Scardigli 15, Mariottini 16, Sabbatini 3, Zatini 6, Scialpi (L1), Moleri (L2). All. Lapi.

Arbitri: Totò e Mercuri.

Parziali: 22-25, 25-22, 25-15, 15-25, 15-11.

Ritorno alla vittoria per Jesi anche se solo al quinto set contro Valdarno. Le locali soffrono per un inizio contratto, al servizio, ma anche in attacco. Le locali tentano invano la rimonta. Anche l’approccio del secondo set non è dei migliori, ma la Pieralisi ritrova poi ritmo e continuità nel gioco, pareggiando i conti e confermandosi anche nel terzo set dove la Pieralisi dimostra subito di avere un altro passo (8-4), servendo e attaccando meglio, crescendo a muro. Il servizio delle toscane e i troppi errori di Jesi rimandano però tutto al tiebreak dove è ancora battaglia che premia il cuore e il carattere della Pieralisi.