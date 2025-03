B2 donne: ore 18,30. Progresso, un punto per la salvezza anticipata

Grazie a cinque vittorie nelle ultime 7 giornate, l’Ecotermologic si è tirata fuori dai giochi salvezza con anticipo: a quota 29, ne manca uno per tagliare quota 30, che negli ultimi anni è stata garanzia di permanenza nel campionato B2 femminile. Il Progresso cercherà il punto alle 18,30, ma servirà l’impresa: sarà di scena a Soliera, sul campo dell’Hydroplants quarta e a caccia dei playoff.

Le altre gare: Ama San Martino in Rio-My Mech Cervia, Battistelli Pesaro-Arbor Interclays Reggio Emilia, Lardini Filottrano-Zerosystem San Damaso, Mega Volley Vallefoglia-Fos Centro Volley Reggiano, De Mitri Porto San Giorgio-Team 80, Massa Lombarda-New System Vtorresi Potenza Picena.

La classifica: Zerosystem San Damaso 44; De Mitri Porto San Giorgio, Fos Centro Volley Reggiano 38; Hydroplants Soliera 36; Arbor Interclays Reggio Emilia 34; Lardini Filottrano 31; Progresso Ecotermologic Castel Maggiore 29; Battistelli Pesaro 23; My Mech Cervia 20; Massa Lombarda 19; New System Vtorresi Potenza Picena 18; Team 80 17; Ama San Martino in Rio 10; Mega Volley Vallefoglia 0.