B2 donne: salvezza più vicina. Negroni, Tasso e Ceroni, il Progresso non si ferma

BATTISTELLI : Penzo 6, Graziani 15, Romani 9, Nasari 12, Terenzi 12, Mercolini 1, Spadoni (L); Casicci 1, Righi, Mastronardi, Bricuccoli. Non entrate: Cangini, Poggi. All. Nanni.

ECOTERMOLOGIC: Negroni 10, Tasso 11, Ceroni 11, Branchini 11, Bedetti 7, Carnevali, Boruzzi (L1), Albertini (L2); Orsini 1, Tonelli 11, Trovarelli 1, Pavolettoni, D’Amico 5, Ballo 6. All. Mazzotta.

Arbitri: Vannoni e Massi.

L’Ecotermologic domina a Pesaro, con una prova di gruppo e 5 giocatrici in doppia cifra per punti segnati: scatta il conto alla rovescia per la salvezza aritmetica, con il vantaggio sulla quartultima sale a 10 punti.

Le altre gare: Ama San Martino-Hydroplants Soliera 0-3, Potenza Picena-Gs Team 80 0-3, Filottrano-Cervia 3-0, Mega Volley-Arbor Reggio 0-3, Massa Lombarda-San Damaso 1-3, Porto San Giorgio-Centro Reggiano 3-1.

La classifica: San Damaso 41; Soliera 36; Porto San Giorgio, Fos Centro Volley Reggiano 35; Filottrano, Arbor Reggio Emilia 31; Progresso Ecotermologic 27; Pesaro 23; Potenza Picena 18; Team 80, Cervia 17; Massa Lombarda 16; San Martino 9; Mega Volley 0.