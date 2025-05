Banca Macerata Fisiomed sfida Aversa nei quarti di Coppa Italia

C’è solo la vittoria per andare avanti in Coppa Italia, con questo obiettivo la Banca Macerata Fisiomed affronta la gara dei quarti ad Aversa in programma alle 18 di oggi. I maceratesi hanno superato l’ostacolo Ravenna e oggi un successo significherebbe staccare il pass per le semifinali, da giocare già domenica, contro la vincente della sfida tra Prata e Siena: sarebbe un traguardo mai raggiunto dalla società maceratese.

"I campani – dice Italo Vullo, dg della società maceratese – hanno disputato un bel campionato. Noi nell’ultima parte siamo andati in crescendo mentre loro sono un po’ calati, vediamo ora in quali condizioni si trovano". Le formazioni hanno disputato il 13 aprile l’ultima gara e obiettivamente può avere un prezzo un periodo così lungo senza partite. "Questa sosta – ammette Vullo – non ha aiutato di certo, però ho visto i nostri giocatori sciolti, tranquilli e in buone condizioni".

Su questo aspetto interviene Bara Fall, centrale del Banca Macerata Fisiomed. "Non è un periodo semplice per noi, siamo fermi senza fare gare da un po’ di tempo ed è difficile mantenere il ritmo partita. L’umore è come sempre buono, sappiamo che potrebbe essere anche l’ultima sfida della stagione quindi andremo lì e cercheremo di fare il nostro meglio".

Aversa dispone di un’ottima diagonale formata da Garnica-Motzo ai quali si aggiungono elementi di grande classe ed esperienza come Canuto, Lyustkanov, Arasomwan e Frumuselu. In difesa e ricezione, il libero Rossini è una delle colonne portanti della squadra avendo indossato maglie di squadre della SuperLega. "Sarà importante battere bene – dice Vullo – per staccare il loro ottimo palleggiatore dalla rete e impedire che possa sviluppare una manovra in cui chiami in gioco i centrali, è anche vero che Aversa dispone di un opposto di ottimo valore come Motzo (lo scorso anno alla Lube). Dovremo essere attenti a muro e ricevere bene".