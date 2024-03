Banca Macerata in campo: "Una partita da vincere"

"È una partita importante perché può darci la certezza del primo posto nel girone". Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, sottolinea il peso della sfida con Marcianise, match valido per l’undicesima giornata di ritorno dell’A3 di volley. "L’obiettivo – aggiunge – è quello e vogliamo centrare questo traguardo in una gara che per loro vuol dire tanto in chiave salvezza". La classifica mostra chiaramente i differenti valori in campo: da un lato c’è la capolista e dall’altro la penultima forza del girone. "Dobbiamo mantenere la calma, non essere nervosi, non farci prendere dalla fretta ma giocare al meglio senza strafare". Sette giorni fa c’è stata la sosta e nel turno precedente Macerata è incappata a Fano nella prima sconfitta per 3-0. "Ma abbiamo perso per pochissimi palloni, in questi giorni abbiamo lavorato bene, i ragazzi hanno capito dove è stato sbagliato in quanto nei momenti determinanti abbiamo commesso delle sbavature, altrimenti avremmo potuto anche vincere. Ma adesso quella gara è archiviata e si pensa all’oggi". Sono rimaste tre partite con i maceratesi che riposeranno nell’ultimo turno. "Chiediamo 6 punti a queste gare e di continuare a migliorare nel gioco perché è importante per la fase successiva". I campani costituiscono una squadra che lotta su ogni pallone, ma Macerata deve mettere sul piatto della bilancia la maggiore qualità. "Non dobbiamo rilassarci e non trasformare la tensione in energia negativa".

Le gare dell’11ª giornata di ritorno. L’anticipo: Bari-Modica 1-3. Oggi alle 17: Sabaudia-Lagonegro, Sorrento-Casarano, Palmi-San Giustino (ore 16), Lecce-Napoli (ore 16), Banca Macerata-Marcianise (ore 19). Riposa: Fano. Classifica: Banca Macerata* 50; Fano*, Lagonegro 43; San Giustino 41; Palmi 37; Modica* 34; Lecce 29; Sabaudia 28; Sorrento, Casarano* 26; Napoli 25; Marcianise 18; Bari* 17. * una gara in più