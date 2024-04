Banca Macerata scivola. Il primo round a Mantova

Mantova

3

Macerata

1

GABBIANO : Miselli 1, Catellani, Parolari 15, Novello 22, Yordanov 9, Scaltriti, Tauletta 4, Martinelli 3, Ferrari 7, Depalma 1, Gola. NE: Sommavilla, Zanini, Massafeli. Allenatore: Serafini.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 2, Pahor, Fall 10, Penna 15, Casaro 2, Sanfilippo 7, Scrollavezza, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 18, Lazzaretto 9. NE: Orazi, Owusu, Ravellino. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Scotti e Sabia.

Parziali: 25-23, 19-25, 25-21, 26-24.

Mantova vince gara1 dello spareggio che mette in palio la promozione nell’A2 di pallavolo maschile, la Volley Banca Macerata è ora costretta a vincere in casa domenica gara2 per rimandare tutto alla bella. Coach Castellano sceglie Casaro, Zornetta e Lazzaretto, i centrali Fall e Sanfilippo, il capitano Marsili e il libero Gabbanelli. Coach Serafini manda in campo Novello, Parolari e Yordanov, Miselli e Ferrari al centro, il palleggiatore è Martinelli, il libero Catellani. Parte bene Mantova (17-12) e i biancorossi appaiono in difficoltà. I lombardi allungano 20-13, entra Penna per Casaro. La squadra ospite non si dà per vinta (23-22), la rimonta alla fine è vanificata dal diagonale di Yordanov (25-23).

Macerata parte bene nel secondo set e costringe Mantova a rincorrere (9-15). Ci prova Novello a scuotere i suoi (14-19), ma Macerata non si lascia sfuggire il set (19-25). Non si fa attendere la reazione dei padroni di casa (10-3). Macerata commette troppi errori, poi la squadra di coach Castellano tenta la rimonta vanificata dal diagonale di Parolari, 25-21. Tre ace consecutivi di Novello rompono l’equilibrio alla ripresa del gioco (7-3). Poi i biancorossi si rifanno sotto (12-12) e si prosegue punto a punto. Nel finale fuga dei padroni di casa che arrivano fino al 24-21, Penna però trascina i suoi ai vantaggi con tre punti consecutivi; tuttavia non riescono a completare la rimonta i biancorossi che cedono 26-24.