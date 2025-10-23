Bartolucci, l’uomo rimonta: "Consar, c’è da lavorare"

Con 15 punti complessivi, di cui 4 a muro, e un lusinghiero 11 su 16 in attacco, Filippo Bartolucci – centrale pesarese rientrato a Ravenna dopo un anno ad Acicastello – è stato uno dei protagonisti del successo in rimonta della Consar Ravenna contro Porto Viro, nel debutto del campionato di A2.

Bartolucci, la vera Consar è quella dei primi 2 set o piuttosto quella dei successivi 3?

"Sicuramente siamo partiti un po’ contratti. È dall’inizio della settimana che sapevamo che c’era questa ‘prima’ di campionato in cui, con vari nuovi innesti, dovevamo da subito cominciare molto forte. Nei primi due set siamo partiti a rilento. La squadra però, sono sicuro, è quella vista dal terzo set in poi".

Non ci sono altre spiegazioni?

"Siamo tutti giovani, sappiamo che dobbiamo lavorare su alcune cose, ma abbiamo già mostrato ciò che sappiamo fare". Contento del ritorno a Ravenna e con quali motivazioni?

"Sono assolutamente contento di questo mio ‘bis’ a Ravenna. Sono tornato perché mi piaceva il progetto. Anche girando, ho capito che la Consar è una società ben organizzata, precisa in tutte le sue parti. In Italia non ce ne sono tanti di club così solidi. Quindi, sono veramente molto felice di essere tornato. La vittoria contro Porto Viro, la volevo fortemente, anche per dimostrare che sono tornato per dare qualcosa a questa società".

È stato forse il servizio che ha fatto la differenza a vostro favore?

"Sì, sicuramente il servizio. In questo ha dei grossi meriti, in particolare, Nino Russo, che ha dato una grande spinta alla squadra. Ma io direi che, proprio la testa, ovvero l’atteggiamento e il coraggio, sono cambiati dal terzo set".

Effetto Pala de Andrè per qualcuno dei compagni?

"Sì, devo ammettere che le prime palle, le prime battute, i primi tocchi fatti al De Andrè hanno avuto delle difficoltà, però è un palazzetto molto importante. Anche solo entrarci e avere tutto il pubblico di Ravenna che ci osserva, ha creato un po’ di tensione, ma abbiamo dimostrato che possiamo tenerla e possiamo rialzarci da qualsiasi cosa".

Incombe già la sfida contro Macerata.

"Sì, inquadriamo già la trasferta di domenica prossima al Fontescodella di Macerata. Andarci con una vittoria in rimonta, dà fiducia, entusiasmo, convinzione nei propri mezzi. Macerata è un avversario molto tosto da affrontare. Una vittoria ci serviva per partire col piede giusto. Sono sicuro che la squadra sarà pronta a non partire contratta come al debutto. Daremo tutto fin da subito, pronti a giocarcela".

Roberto Romin