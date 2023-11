Basket B femminile. Happy, trasferta amara a San Lazzaro

Sconfitta dolorosa per la Ren-Auto Happy Basket di coach Maghelli nella tana della Bsl San Lazzaro. Le riminesi pagano l’assenza delle Duca e si presentano in trasferta con meno centimetri e presenza sottocanestro. Ne viene fuori una gara lottata e poi vinta da San Lazzaro per 69-66. All’intervallo è 36-31, ma l’Happy trova una grande reazione e passa avanti grazie a una superlativa Mongiusti (40-41). Il vantaggio però dura poco, con Bsl che risorpassa immediatamente e con la gara che in ogni caso resta estremamente equilibrata. C’è lotta anche negli ultimi minuti, con la Ren-Auto avanti per l’ultima volta sul 62-63 (canestro di Fera). San Lazzaro reagisce con una tripla e da lì prende lo slancio per la volata finale, controllata fino al 69-66. "In questo campionato possiamo recitare un ruolo da protagoniste – dice coach Maghelli –, ma solo se impariamo ad affrontare ogni partita con maggior concentrazione".

Il tabellino della Ren-Auto: Novelli 5, Pratelli, Pignieri 4, Fera 8, Borsetti, Capucci 9, Monaldini 6, Benicchi 10, Tiraferri 5, Mongiusti 19. All.: Maghelli