Basket femminile. Happy, stagione al via il 5 ottobre

La B Femminile ha la sua formula e le sue date. L’Happy Basket Rimini comincerà la stagione nel weekend del 5 ottobre, l’ultima giornata d’andata è prevista per il 18 gennaio e la fine della regular season è in calendario per il 3 maggio.

16 squadre, 30 partite, con qualche viaggio vicino (Cesena, Ravenna) e tanti lontani (Borgo Val di Taro, Fiorenzuola D’Arda). L’ultima classificata retrocederà in Serie C, così come la perdente dello spareggio 14ª-15ª. Le prime quattro disputeranno una Final Four in campo neutro. Eventuali fasi successive per la A2 sono tuttora da decidere.

In Dr1, con la pattuglia della provincia ridotta (Villa in Dr2), ecco un girone B da 16 squadre per Riccione e Tiberius. Prima giornata il 5 ottobre, ultima di ritorno il 3 maggio. Le prime due dei due gironi avranno accesso diretto ai playoff, dalla terza alla sesta giocheranno i play-in. Poi quattro semifinali e due finali per designare le due promosse in C. In fondo, l’ultima retrocederà direttamente, mentre le due squadre che finiranno al 15° posto si sfideranno al meglio delle tre partite. Perdente in Dr2.