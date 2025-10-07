Battesimo del fuoco per San Giovanni. Novara non fa sconti e s’impone in tre set

san giovanni

novara

3

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 7, Bracchi 1, Piovesan 14, Cecchetto (libero), Straube 1, Kochurina 5, Caruso 6, Nardo 4, Nicolini 1, Parini ne, Tellone (libero), Panetoni (libero), Brancher. All. Bellano

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 1, Herbots 8, Squarcini, De Nardi (libero), Alsmeier 2, Ishikawa 4, Mims 4, Bonifacio 7, Leonardi (libero), Carraro, Baijens, Tolok 17, Costantini, Igiede 7, Melli. All. Bernardi

Arbitri: Brunelli e Luciani

Parziali: 16-25; 23-25; 23-25

Un palazzetto di Cervia gremito dalla passione di oltre mille persone e con i "Nipoti" giunti al gran completo per sostenere la Consolini ha tenuto a un battesimo del fuoco nella prima storica partita in serie A1 la nuova Omag Mt San Giovanni in formato massima serie. Un debutto amaro nel risultato ma dolcissimo nel suo significato, anche per la caratura del primo avversario: la corazzata Novara di coach Lorenzo Bernardi, leggenda del nostro volley.

Ma messe da parte le emozioni per un traguardo che resterà impresso per sempre nella comunità marignanese, l’inizio dell’avventura in serie A non è per cuori deboli. Novara piazza subito il parziale da 1-5 con Tolok, che con un muro imperiale fa intuire che le piemontesi non faranno sconti. Il tifo di casa è straordinario, ma Novara comincia a macinare gioco con le attaccanti Ihikawa, Igiede, Alsmeier e soprattutto Tolok, alla fine migliore in campo, ed il set prende una direzione ben chiara già dopo pochi minuti sul 10-17. San Giovanni tenta una reazione ma Novara va di fretta e Tolok in battuta è una furia, 13-21. Il muro di Mims su Piovesan di fatto chiude il 1° set. Ma dopo un avvio tramortente, comincia a Cervia un’altra partita per San Giovanni che, sospinta dal pubblico, riparte con rinnovata forza grazie a Nardo ed Ortolani e piazza un netto 11-5. Ora le marignanesi ricevono meglio e prendono tutto e Novara pare accusare il colpo. Il PalaCervia è una bolgia, ma Novara è esperta di mille battaglie e riesce a riprendersi l’inerzia del set fino a quando è sempre Tolok a pareggiare sul 22-22. Da qui in poi, Herbots mura Ortolani e ancora Tolok chiude i conti sul 23-25.

Le "Zie" però non vogliono uscire dal match e nel terzo set dichiarano nuovamente battaglia. Si viaggia punto a punto, la neopromossa sta dimostrando che dopo la partenza nel primo set ora può tenere testa alle più quotate avversarie ed è grande pallavolo. Piovesan segna da ogni posizione, alla fine saranno 14 punti per lei ed è ancora grande equilibrio, 20-20. Herbots trova poi con un diagonale il 22-23 e la palla comincia a pesare per la Consolini. Novara risponde colpo su colpo e Mims trova il 23-24, Kochurina poi spara fuori il punto che inchioda San Giovanni. Finisce 3-0, ma negli occhi resta una Omag Mt che per due terzi del match ha tenuto testa ad una prima della classe come Novara.

Luca Pizzagalli