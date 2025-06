Beach volley Academy. Si va verso i 250 iscritti

E’ la diciottesima edizione della Beach Volley Young Academy organizzata dalla M&G Scuola Pallavolo in collaborazione con tante altre realtà pallavolistiche della provincia come Montegiorgio Volley, Pallavolo Grotta 50, Pallavolo Fermo, Scuola di Pallavolo Fermana, Emmont Volley, Teen Volley Academy Rapagnano, Pallavolo Azzurra Academy e Monte Urano Volley. Un successo cresciuto e consolidato negli anni che ha preso il via questa settimana al Doppiozero di Lido di Fermo: cinque settimane di beach per i ragazzi che nel corso del tempo sono cresciuti tanto da raggiungere quasi i 250 iscritti di quest’anno con 21 tecnici pronti a seguirli. Edizione 2025 che si concluderà con il Torneo finale il 26 e 27 luglio, quest’anno con tante iniziative e sorprese per tutti. Beach Academy presentata ieri mattina proprio al Doppiozero con a fare gli onori il sindaco Paolo Calcinaro: "Complimenti all’assessore Scarfini e alla M&G per questo grande risultato, una società che hga seminato nel tempo e sta raccogliendo grandi risultati". Sulla stessa linea l’assessore Alberto Maria Scarfini: "Grazie alla M&G per aver scelto ancora Fermo in tante collaborazione. L’idea di far vivere la nostra spiaggia, con la Yuasa, eleva la qualità e i numeri". Ad iniziare 18 anni fa questo progetto coach Massimiliano Ortenzi: "C’è un legame speciale con questa attività nata 18 anni fa e cresciuta pian piano, anno dopo anno tanto da diventare l’attività di beach volley più grande delle Marche. Tra gli allenatori anche tecnici di beach volley e giocatori come il nostreo Michele Fedrizzi e averlo qui ogni giorno è un plus per i ragazzi. C’è la capacità di mettere insieme tante società di tutto il territorio con la voglia di far fare esperienza formativa ai ragazzi e l’idea di creare rapporti che vadano oltre queste cinque settimane". Da quest’anno anche la collaborazione con l’associazione "C’è Tempo Odv" di Laura Marziali, presente sulle maglie staff e con la quale si farà informazione e diffusione di un messaggio molto importante: "Serve a dare una spinta in più, anche sociale. Abbiamo pensato a Laura Marziali con la sua associazione anche d’estate dopo la proficua collaborazione indoor". Proprio la presidente si è mostrata entusiasta: "Emozionante vedere il nostro logo sulle maglio, siamo un’organizzazione di volontariato in ambito oncologico e quel logo nasce da una storia vissuta. Essere al fianco di un percorso e di un cammino fatto di giovani è importantissimo per poter far capire loro quanto sia importante la salute e la prevenzione, anzi quanto sia determinante".

Roberto Cruciani