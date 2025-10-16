Beach volley. Andrea Sanguanini, da Reggio al Messico per i mondiali Under 21

Andrea Sanguanini terrà alto l’onore della Conad ai campionati mondiali Under 21 di beach volley, scattati ieri a Puebla (Messico). L’atleta in forza da questa stagione al team cittadino prenderà parte alla kermesse iridata insieme a Matteo Iurisci, formando l’unica coppia azzurra in tabellone. Per Sanguanini, peraltro, si tratta della terza esperienza internazionale con la maglia dell’Italia in questa stagione: il giovane opposto reggiano ha infatti già partecipato alle rassegne continentali Under 22 e Under 20 disputate rispettivamente a Baden e Madrid, entrambe in coppia con Matteo Marchesan, ottenendo rispettivamente un venticinquesimo posto e un ottimo quarto posto. "Siamo orgogliosi della convocazione di Andrea – fa sapere la dirigenza del Volley Tricolore – un giovane talento in grado di portare in alto non solo i colori dell’Italia, ma anche quelli della nostra società".

La formula del main draw prevede 8 gironi da 4 coppie, con le prime che accederanno direttamente agli ottavi, mentre seconde e terze disputeranno i sedicesimi.