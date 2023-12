Beach Volley. Cottafava e Nicolai chiudono quinti in Qatar

Cala il sipario sulla stagione del Beach Volley Pro Tour, il circuito dei migliori beacher al mondo, e la coppia composta dal modenese Samuele Cottafava, e da Paolo Nicolai chiude con il quinto posto nelle Final di Doha (Qatar): la manifestazione metteva di fronte le migliori dieci coppie al Mondo, e Cottafava – Nicolai si sono confermati nel Gotha del beach volley riuscendo ad emergere, non senza tanta fatica, dalla pool di qualificazione, per poi arrendersi 0-2 (1721 1421) nei quarti di finale di fronte alla coppia brasiliana composta da George – Andre, che come loro erano usciti al terzo posto nell’altra poule di qualificazione. Dopo il netto successo sulla coppia statunitense formata da Miles Partain e Andrew Benesh, sembrava che Cottafava – Nicolai fossero in grado di provare l’accesso alle semifinali, ma George – andre sono stati bravi ad approfittare della difficoltà degli italiani nel secondo set, rimontando un set che sembrava perso, per andare a vincere qualificandosi.