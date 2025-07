Beach volley, il prossimo weekend a Marina di Ravenna. Torna il Bovelix. Mancava dal 2018

Torna il Bovelix. E questa è una bella notizia. Il torneo di beach volley, ispirato al ricordo di Vigor Bovolenta, lo sfortunato centrale della nazionale italiana, scomparso nel marzo 2012 in seguito ad un malore mentre era in campo con la maglia di Forlì, riprende in grande stile dopo una pausa coincisa col covid. Quella in programma nel prossimo weekend al Bagno Obelix di Marina di Ravenna è infatti l’ottava edizione. L’ultima si era disputata a giugno 2018. Il ritorno del Bovelix dopo 7 anni è il segnale concreto che, il ricordo del popolare Bovo, è davvero ancora vivo nel cuore di tanti appassionati e di altrettanti pallavolisti. In queste settimane, sui sociali, si sono susseguiti gli inviti di tanti big del volley, da Francesco ‘Checco’ Recine a Francesca Piccinini, da Paolino Porro a Luca e Marco Cantagalli. L’appuntamento, in collaborazione col Comitato territoriale della Fipav di Ravenna, è appunto all’Obelix di Marina di Ravenna, storico riferimento del volley ravennate, e non solo, fin da quando si chiamava bagno Savoia.

Lo stesso Vigor, con la moglie Federica Lisi e i figli, aveva posto la propria base estiva su quella sabbia. Sabato e domenica prossima si disputeranno due tornei, entrambi nella formula del ‘sand volley’, ovvero il 4x4 misto. Gli organizzatori hanno opportunamente pensato anche ai più piccoli. Ecco dunque che si disputerà il ‘Mini Bovelix’, torneo riservato alle categorie U12, U13 e U14, con 2 maschi e 2 femmine in campo. I più ‘grandi’ si sfideranno invece nel ‘Fipav Bovelix’, categoria open, nella versione già sperimentata con 3 maschi e una femmina in campo. Ma il Bovelix non è solo agonismo. Le parole d’ordine sono aggregazione e sano divertimento. Sabato e domenica sera non mancherà quindi il tradizionale All Together Party, per continuare a divertirsi nel post torneo. Inoltre, il Bovelix – anche in questo caso, come da tradizione consolidata nelle precedenti edizioni – avrà pure una connotazione benefica. Il ricavato andrà infatti all’associazione ‘I ragazzi di via Angiolina’, volontari straordinari che ogni giorno aiutano le comunità colpite dall’alluvione in Romagna.