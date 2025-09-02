Beach volley, la coppia si è confermata a Termoli. La guelfese Benazzi vince ancora. E con Ditta punta al titolo italiano

Nel campionato italiano assoluto di beach volley Giada Benazzi ed Erika Ditta hanno colpito ancora andando a vincere la tappa del Lido delle dune di Termoli in provincia di Campobasso. In questa stagione agonistica Benazzi e Ditta si erano già aggiudicate la tappa di Cordenons lo scorso 10 agosto, nell’ultimo week end è arrivato il bis a testimonianza di come Giada ed Erika siano particolarmente in forma e questo fa ben sperare per la tappa conclusiva di Bellaria Igea Marina in programma dal 5 al 7 settembre. Nella due giorni di Termoli Benazzi e Ditta hanno mostrato ancora una volta come la loro intesa sul campo abbia raggiunti ottimi risultati, c’è feeling e voglia di stupire in ogni partita.

E’ stato un week end positivo sotto tanti punti di vista, con un percorso importante che ha portato le due ragazze fino alla finale con Alice Gradini e Federica Frasca, non c’è stata storia Giada Benazzi/Erika Ditta si sono imposte 2-0: 21-13; 23-21. Nel primo set non c’è stata storia, nel secondo è andata diversamente, nei momenti decisivi Benazzi/Ditta hanno tenuto a livello mentale e questo ha fatto la differenza. Nella finale per il terzo e quarto posto, ad avere la meglio è stata la coppia Arianna Baroni e Courtney Schwan capaci di vincere 2-1 contro Claudia Puccinelli e Jessica Belliero: 15-21,; 21-19; 17-15.

Il premio di mvp del torneo se l’è aggiudicato Erika Ditta, a conferma del fatto che la squadra con Benazzi funzioni e può avere speranze per vincere il titolo di campionesse d’Italia che sarà in palio nel prossimo fine settimana. Rispetto al recente passato è cambiata la formula per cucirsi sulla canotta il triangolino tricolore di campionesse d’Italia, basta vincere l’ultima tappa e si arriva davanti a tutti. Non contano i punti accumulati fino a questo momento, chi alza la coppa di vincitore di tappa sulla sabbia di Bellaria Igea Marina, è automaticamente campione d’Italia.

A Giada Benazzi ed Erika Ditta basterà piazzarsi davanti a tutti per coronare il sogno di questa estate 2025. Le grandi favorite per il successo finale sono sicuramente Chiara They e Sara Breidenbach, Benazzi e Ditta possono dire la loro.

Ma attenzione alla variabile Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, le due sono reduci dalla vittoria nell’ELite 16 di Amburgo, se si iscriveranno alla tappa di Bellaria diventano le grandi favorite del torneo.