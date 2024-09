Beach volley. Piraccini e Balzani della Teodora campionesse italiane Under 16

Grande soddisfazione in casa Olimpia Teodora per le giovanissime Margot Piraccini e Nicole Balzani, che nel weekend si sono laureate campionesse d’Italia Under 16 di Beach Volley.

Nel torneo finale disputato a Bellaria Igea Marina, le due giovanissime ravennati, qualificate come 3ª migliore coppia, hanno brillato fin dalle qualificazioni di sabato. In finale hanno poi battuto in rimonta le pari età torinesi Bina-Lafuenti per 2-1 (18-21, 21-17, 15-11). Domani e giovedì sarà la volta di Deizi Nika e Laura Toppetti, che parteciperanno alle finali nazionali U20, sempre a Bellaria.