Beach Volley, vinte tutte le tappe nazionali. Sette ragazze da applausi:. Mattabel prima in classifica

La Mattabel di Pesaro si conferma tra le migliori scuole in Italia per i risultati ottenuti nel beach volley. A spiccare non sono solo le due squadre di serie A ma anche l’under 21 femminile che, attualmente, occupa la prima posizione nella classifica nazionale avendo vinto tutte le tappe a cui ha partecipato. La squadra Under 21 femminile è composta da: Letizia Albini Riccioli, Caterina Badioli, Caterina Camilo, Camilla Del Pivo, Giulia Fuligno, Lucilla Micheli, Diana Novelli, Sofia Patregnani, Claudia Vagnini che è anche il capitano.

Il presidente Tommaso Del Grande è soddisfatto e commenta così l’importante traguardo raggiunto : "Siamo molto orgogliosi di queste ragazze che stanno ottenendo risultati straordinari. Alcune di loro hanno anche due anni in meno rispetto al limite massimo di età. Bravi anche i coach Magi e Lanza che hanno creato un bel gruppo che vince e si diverte". Le ragazze affronteranno le finali nazionali dal 2 al 4 maggio a Cesenatico dove si assegnerà lo scudetto Aibvc.

b. t