Bento spinge il Brasile . Che gara contro la Cina

Mentre la squadra di Alberto Giuliani a Modena prosegue la preparazione a attende per la nuova settimana l’arrivo di Giovanni Sanguinetti, nelle Filippine i giocatori della Valsa Group proseguono la loro avventura mondiale. Dopo l’esordio da protagonista di Ahmed Ikhbayri, nella nottata tra sabato e domenica è toccato all’Argentina di Matias Giraudo, che ha battuto 3-2 la Finlandia: il palleggiatore canarino ha trovato spazio negli ultimi due set del match. Per i gauchos prossimo impegno martedì, ore 4.30 italiane, contro la Corea del Sud.

Infine, nel pomeriggio di ieri, hanno bagnato il loro esordio iridato il Brasile di Arthur Bento e l’Italia di Simone Anzani e Luca Porro: gli azzurri hanno battuto con un netto 3-0 l’Algeria (4 punti di cui due in attacco e due a muro per il titolare Anzani, Porro invece ha passato il match in panchina, gli è stato preferito Bottolo alla fine risultato tra i migliori in campo assieme a Michieletto), mentre la nazionale verdeoro ha battuto 3-1 la Cina in rimonta con Bento super protagonista e top scorer del match con ben 17 punti realizzati (15 in attacco, uno a muro e uno in battuta).

Un Bento che ha saputo farsi valere in attacco e che si è meritato la fiducia di Bernardinho, che ormai dovrebbe inserirlo costantemente nelle rotazioni dei titolari anche per le sue doti notevoli in ricezione, che si sono viste anche contro la formazione asiatica. Italia e Brasile saranno nuovamente in campo domani, martedì, rispettivamente contro Belgio (ore 15.30 italiane) e Repubblica Ceca (ore 4 italiane). Per Modena Volley invece, in Italia, sarà la settimana delle amichevoli contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sia in trasferta che in casa.