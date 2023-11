Biancoblù al top. D’Auge si gode il successo

Quinta giornata di campionato di serie C femminile ed ancora una bellissima vittoria della Pallavolo Follonica che, con un netto 3-0, ha liquidato la pratica Robur Massa. Partita mai in discussione, con i primi due set condotti sempre in vantaggio; solo nel terzo set la formazione di casa ha dovuto rincorrere per poi prendere il largo nel finale. Questi i risultati dei tre set: 25-17, 25-19, 25-22. Al Palagolfo di Follonica le massetane hanno trovato pane per i propri denti. Le follonichesi, che avevano riposato nel turno scorso e non giocavano da 15 giorni causa anche del rinvio per maltempo, sono scese in campo col piglio giusto, condotte da coach Giuseppe D’Auge verso un successo prezioso e netto. Le follonichesi hanno messo subito la palla a terra, dominando il gioco e facendo punti a raffica. Poco da fare per le avversarie. Con questa vittoria la formazione follonichese sale al quarto posto in classifica al pari del Volley Livorno.